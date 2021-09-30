В России предложили повысить пошлины на вино и пиво из ЕС

Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по повышению пошлин на ряд потребительских товаров, ввозимых из стран Евросоюза. Об этом пишут «Ведомости».

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Речь идет о некоторых видах алкогольной продукции, включая пиво, а также парфюмерии и декоративной косметике. Кроме того, рассматривается повышение пошлин на сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и другие товары.

Размер пошлин еще не установлен, но ставки могут оказаться вплоть до запретительных. Источники издания предполагают, что такой шаг может стать ответом на введенные в 2018 году и продленные в июне ограничения ЕС на импорт стали. В Минпромторге пояснили, что «у России появилось право приостановить торговые уступки для европейских стран на сумму, эквивалентную ущербу российских экспортеров», причем такая мера соответствует правилам ВТО.

12 августа сообщалось, что российские виноделы заметили резкое подорожание сырья. В Крыму оптовые цены на технический виноград взлетели от 60 до 150 рублей за килограмм, а в Краснодарском крае — от 60-70 рублей до 100. Аналитики предупредили, что из-за этого отечественное вино может подорожать на 15-20 процентов к 2022 году. Кроме того, урожай этой ягоды снизился, а также наблюдается нехватка российских саженцев.

Подорожание алкогольного напитка также связывают с вступившем в силу в июне 2020 года законе о виноградарстве и виноделии. Согласно документу, производители не могут использовать импортный виноматериал, в противном случае им придется указывать на продукции, что она не является вином.

При этом цена разливного пива в России уже резко выросла. По данным экспертов, пенный напиток в июне 2021 года стоил на девять процентов дороже, чем в том же месяце годом ранее.