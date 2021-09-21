Российских металлургов возмутило желание собрать с них налоги задним числом

Желание Министерства финансов России увязать размер ставки налога на прибыль с дивидендной политикой противоречит основополагающему принципу российского законодательства, гласящего, что «закон обратной силы не имеет», и несет значительные риски для экономики. Так ассоциация «Русская Сталь» в открытом письме прокомментировала соответствующий законопроект ведомства.

Речь идет о том, что власти предполагают повысить ставку с 20-ти до 25-30 процентов для компаний, которые в последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. В организации подчеркивают, что фактически речь идет о желании собрать задним числом средства с бизнеса, добросовестно уплачивающего налоги.

По мнению ассоциации, такая норма приведет только к снижению инвестиций. Проекты, которые выглядели рентабельными при текущей ставке, окажутся убыточными при повышенной. Кроме того, предприятия могут не суметь выполнить взятых на себя ранее обязательств, так как расчеты проводились на основании других финансовых показателей.

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Авторы обращения также отметили, что законопроект обходит стороной тему холдинговых компаний. В нем не указано, как будут учитываться дивиденды и вложения отдельных юридических лиц в общей структуре. Это ограничит переток средств между предприятиями и снизит общую эффективность холдинга.

А главное, говорится в обращении, нарушается основной принцип рыночной экономики, согласно которому собственник может распоряжаться своими средствами по своему желанию после уплаты всех налогов.

Такое решение ухудшит инвестиционный климат в стране, так как инвесторы будут готовы к подобным мерам в отношении других отраслей, и дестабилизирует фондовый рынок. В «Русской стали» призвали правительство разрабатывать меры по стимулированию инвестиций, а не принуждать к ним, поскольку мировая практика говорит о порочности такого шага.

«Русская сталь» объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России. Входящие в нее компании выпускают 98 процентов российского чугуна, 90 процентов стали и проката и 60 процентов труб.

В понедельник, 20 сентября, «Ведомости» со ссылкой на участников многодневных переговоров металлургов с правительством сообщили, что стороны сблизили свои позиции, а повысить предлагается не один, а два налога — налог на прибыль и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Атаку на отрасль в мае этого года анонсировал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он обвинил компании в том, что те нахлобучили государство на 100 миллиардов рублей, и пообещал, что деньги придется вернуть. После этого власти ввели экспортные пошлины в период с 1 августа по 31 декабря 2021 года и начали обсуждать повышение налогов.

Ранее стало известно, что США собираются лишить Россию статуса рыночной экономики, в том числе из-за случаев чрезмерного контроля государства над средствами производства, собственностью, распределением ресурсов и ценообразованием. Если такое решение примут, то металлурги, наряду с производителями удобрений, окажутся одной из пострадавших отраслей.