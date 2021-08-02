Ценам на популярное пиво предсказали рост

Несмотря на двукратное увеличение прибыли в первой половине 2021 года, голландская пивоваренная компания Heineken предсказала рост цен на популярный напиток. Причиной тому могут послужить увеличившиеся затраты в связи с проблемами на ключевых азиатских рынках, передает Reuters.

Операционная прибыль компании до вычета расходов увеличилась на 50 процентов до 1,6 миллиарда евро. Однако генеральный директор Heineken Дольф ван ден Бринк считает, что даже столь хорошие результаты в первом полугодии не дадут достигнуть в 2021 году допандемийного уровня. Больше всего руководителя беспокоит пострадавший от COVID-19 бизнес в Юго-Восточной Азии — резко упали продажи и объем производства из-за локдауна во Вьетнаме и Малайзии, а также из-за дефицита туристов в Индонезии.

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Производитель самого продаваемого в Европе лагера надеялся, что к второй половине 2021 года в мире выпустят и распространят больше вакцин, и прогнозировал улучшение рыночных условий. Однако вместо этого подорожает ячмень, сахар и алюминий для упаковки, а значит, компании придется значительно поднять цены на продукцию.

В первой половине 2021 года Heineken удалось продать почти на 10 процентов больше пива, чем годом ранее. По словам Ван дер Бринка, компания будет «настойчивой» в ценообразовании — в первой половине года цена за 100 литров выросла на десять процентов в Северной и Южной Америке, Африке и на Среднем Востоке.

Представители Heineken заявили, что к 2023 году компания планирует сэкономить 2 миллиарда евро и вернуться к норме прибыли, которая была до пандемии. Для этого к концу 2021 года она должна выполнить половину трехлетнего плана — сократить 8000 сотрудников и потратить меньше на миллиард евро.

Тем временем, цена разливного пива в России уже резко выросла. По данным экспертов, пенный напиток в июне 2021 года стоил на девять процентов дороже, чем в том же месяце годом ранее.