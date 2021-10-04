В России задумались о новых налогах

РБК: в России могут ввести налог на газировку и изменить НДФЛ для иностранцев

Министерство финансов России предложило варианты изменения налоговой системы на 2022-2024 годы. Об этом говорится в бюджетном пакете на соответствующий период, пишет РБК. Ведомство рассчитывает ввести акциз на газированную воду, изменить НДФЛ для иностранцев и расширить налоговые льготы на вклады.

Минфин задумал ввести акциз на калорийные безалкогольные газированные напитки не только для получения дополнительных доходов в бюджет, но и также ради снижения их потребления, поскольку они вредны из-за большего содержания сахара. В июне с подобной инициативой выступал Минздрав.

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Эксперты опасаются, что новые меры могут привести не только к подорожанию товара, но и к сокращению рабочих мест на производстве. Они приводят в пример неудачный опыт Мексики, где в 2014 году стали брать по одному песо за литр газировки. Спустя год власти пришли к выводу, что от уплаты налога пострадали в основном беднейшие слои населения. Кроме того, в стране закрылось 30 тысяч минимаркетов, а работу потеряли в общей сложности 60 тысяч человек.

Также Минфин озвучил идею уравнять НДФЛ для резидентов и нерезидентов России. Трактовка предложения разделила экспертов. Одни считают, что иностранцам снизят налог с 30 до 15 или 13 процентов, другие — что работающим за границей иностранцам российских компаний установят НДФЛ. Согласно действующему закону, россияне платят налог в бюджет той страны, где находятся. Кроме того, ведомство предлагает облегчить условия для держателей небольших банковских вкладов. Неиспользованный налоговый вычет при расчете налога на сумму более миллиона рублей могут разрешить переносить на следующий год.

В конце сентября Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложения по повышению пошлин на некоторые потребительские товары из стран Евросоюза. В список попали алкогольная продукция, включая пиво, парфюмерия и декоративная косметика. Также могут вырасти пошлины на сельскохозяйственное оборудование, холодильники, обувь и другие товары.