Продажи складных смартфонов Samsung сорвали

Складные смартфоны Samsung пользуются высоким спросом, однако их крайне сложно приобрести. Об этом сообщает издание SamMobile.

Журналисты рассказали, что продажи складных девайсов корейского бренда оказались сорваны из-за глобальной нехватки микросхем. По информации авторов, Samsung потребовалось 39 дней после запуска, чтобы продать более одного миллиона единиц своих новых складных устройств в Южной Корее.

Смартфоны Samsung Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 оказались очень популярными в продаже, и компания, видимо, не смогла предсказать такой высокий спрос. Как заметили журналисты, дефицит девайсов наблюдается не только на родине корпорации, но и в других регионах.

«Samsung не имеет достаточного количества единиц для продажи, хотя клиенты ждут с кошельками в руках», — отмечается в заметке. По словам специалистов, глобальный дефицит процессоров также стал причиной того, что Samsung пришлось отменить свой смартфон Galaxy S21 FE в пользу складных девайсов.

Анонс новых складных флагманов Samsung состоялся в конце лета. Ранее журналисты рассказали, что поставки Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 оказались сорванными. Компания предупредила потребителей о задержках по причине «непредвиденных проблем с доставкой».