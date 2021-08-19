Анонсирован самый дорогой смартфон Samsung

Samsung представила лимитированную версию раскладного смартфона Galaxy Z Fold3. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает издание SamMobile.

Премиальный аппарат создан совместно с модельером Томом Брауном (Thom Browne). Девайс называется Galaxy Z Fold3 Thom Browne Edition и выделяется наличием красной, белой и синей полос на корпусе. Анонсированный девайс имеет накопитель емкостью 512 гигабайт и заднюю стенку серебристого цвета с матовым покрытием.

На данный момент эксклюзивный флагман является самым дорогим смартфоном в серии корейского производителя. В США раскладной телефон оценен в 3449 долларов или около 255 тысяч рублей. Кроме девайса в комплект входят чехол, смарт-часы Galaxy Watch 4 с сотовым модулем, наушники Galaxy Buds 2, стилус S Pen Pro, беспроводное зарядное устройство с быстрой зарядкой на 25 ватт.

С технической точки зрения дорогой аппарат ничем не отличается от обычного Galaxy Z Fold3, представленного 11 августа. Флагман получил складываемый пополам 7,6-дюймовый основной экран и 6,2-дюймовый дополнительный. Устройство базируется на флагманском чипе Snapdragon 888. Стоимость базовой версии гаджета в России составляет 160 тысяч рублей.

До сегодняшнего дня самым дорогим смартфоном Samsung считался раскладной девайс Galaxy Z Fold 2, также выполненный в коллаборации с модельером Томом Брауном. Представленное в сентябре 2020 года устройство оценили в 3299 долларов.