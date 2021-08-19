Смартфон Samsung за 170 тысяч рублей оказался неремонтопригодным

Ремонту дорогого смартфона Samsung может помешать сложное техническое устройство гаджета. Об этом сообщается в обзоре гаджета на YouTube-канале PBKreviews.

Специализирующийся на оценке ремонтопригодности смартфонов блогер разобрал Samsung Galaxy Z Fold3 на видео и продемонстрировал внутренности девайса. Автор отметил, что новую раскладушку от корейского бренда на данный момент можно считать одним из самых сложных в техническом плане смартфонов, что и осложняет ремонт устройства.

Специалисту не составило труда снять верхние панели аппарата и открыть доступ к внутренним компонентами, однако процесс дальнейшей разборки оказался сопряженным с трудностями. Из-за большого количества функций детали внутри девайса были расположены очень близко друг к другу, что очевидно затруднит ремонт. Наличие многочисленных винтов в оцененном на российском рынке в 170 тысяч рублей смартфоне увеличивает время демонтажа.

При этом автор PBKreviews отметил, что, несмотря на сложное техническое оснащение, компоненты Galaxy Z Fold3 расположены довольно логично. В основном они держатся на винтах и шлейфах, однако оба аккумулятора флагмана посажены на клей. Из-за этого приходится извлекать батареи с усилием.

По результатам тестирования блогер оценил ремонтопригодность смартфона на 2 из 10 баллов.

Анонс Samsung Galaxy Z Fold3 состоялся 11 августа. Флагман получил складываемый пополам 7,6-дюймовый основной экран и 6,2-дюймовый дополнительный, чип Snapdragon 888, тройную камера с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.