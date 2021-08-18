Samsung перестанет показывать рекламу в своих смартфонах

Samsung объявила, что перестанет показывать рекламу в своих фирменных приложениях на смартфонах. Об этом сообщает корейское издание Naver.

Журналисты ссылаются на слова президента и главы мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро (TM Roh), произнесенные на внутренней конференции компании. Отвечая на вопросы пользователей техники Samsung, Ро заявил, что в корпорации приняли решение отключить показ рекламы в ряде приложений на телефонах. К ним относятся платежное приложение Samsung Pay, встроенный погодный сервис и Samsung Theme.

«Мы искали новые возможности роста в области контента и рекламных услуг, таких как игры и медиа, чтобы усилить интегрированный опыт экосистемы Galaxy», — заметил топ-менеджер. Однако Ро подчеркнул, что корпорация не может игнорировать пожелания пользователей смартфонов Samsung.

«Мы сделаем все возможное, чтобы предоставить полезную информацию, которая нужна клиентам, с помощью поиска и рекомендаций в службе контента или в магазине Galaxy», — подытожил представитель корейской корпорации. Судя по всему, реклама будет удалена со следующим обновлением системной оболочки One UI Software.

Журналисты напомнили, что рекламные баннеры появились в смартфонах Samsung прошлым летом.

В начале текущего года новые рекламные блоки обнаружили в смартфонах Apple. Рекламный баннер находится во встроенном приложении магазина App Store на вкладке «Поиск» в разделе рекомендаций.