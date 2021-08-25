Поставки складных смартфонов Samsung сорвали

Samsung предупредила пользователей о задержке поставок складных смартфонов. Об этом сообщает Android Central.

Журналисты ссылаются на публикации европейских потребителей, которые оформили предзаказ на новые складные смартфоны Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. С ними связались представители Samsung и сообщили, что заказ не удастся получить вовремя по причине «непредвиденных проблем с доставкой». Из-за срыва поставок устройства будут привезены ориентировочно в середине сентября.

В некоторых случаях аналогичные письма получают и покупатели умных часов Galaxy Watch 4. Так как большая часть соответствующих публикаций написана на немецком языке, авторы материала предположили, что задержка может иметь локальный характер.

Журналисты издания обратились за комментарием к Samsung, однако не получили оперативного ответа.

По мнению специалистов, проблемы с поставками могут быть связаны с высоким спросом на девайсы с гибкими экранами. «На этой неделе Samsung сообщила Android Central, что интерес к складным устройствам "находится на рекордно высоком уровне"», — отметили журналисты.

Samsung представила новые раскладные смартфоны 11 августа. Модели Galaxy Z Fold3 5G и Galaxy Z Flip3 5G вышли с экранами Dynamic AMOLED 2X, флагманским чипом Snapdragon 888 и ОС Android 11.