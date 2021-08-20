Названа стоимость ремонта смартфона Samsung за 170 тысяч рублей

Ремонт нового складного смартфона Samsung обойдется в четверть стоимости аппарата. Об этом сообщает Android Authority.

Журналисты издания выяснили, что замена задней панели представленного недавно Samsung Galaxy Z Fold3 в официальном сервисе обойдется в 149 долларов — цену назвали представители бренда. Ремонт складного экрана стоит дороже — 479 долларов. Это примерно четверть от стоимости флагмана в США, где девайс доступен за 1799 долларов. В России аппарат в максимальной комплектации оценен в 170 тысяч рублей.

Замена основного экрана раскладушки Galaxy Z Flip3 за 999 долларов обойдется в 369 долларов, дополнительного — 99 долларов. Журналисты заметили, что предыдущую модель серии Z Fold — Galaxy Z Fold3 — можно было отремонтировать за 549 долларов. Стоимость ремонта оригинального Galaxy Z Flip составила 499 долларов.

Авторы отметили, что у Samsung не самые высокие расценки на техническое обслуживание раскладных смартфонов. Например, официальная замена дисплея Huawei Mate X за 2400 долларов составляет 1010 долларов. Самый доступный ремонт у Motorola: замена гибкого экрана Motorola Razr, оцененного в 1500 долларов, обойдется в 299 долларов.

Ранее блогеры разобрали Samsung Galaxy Z Fold3 на камеру и выяснили, что девайс тяжело поддается ремонту. По словам авторов, процесс починки может затянуться из-за сложного технического устройства аппарата.