Samsung пригрозила пользователям блокировкой камеры смартфона

Камера смарфтона Samsung может оказаться удаленно отключенной в случае его разблокировки. Об этом сообщает издание XDA Developers.

Как отметили журналисты, Samsung усложняет получение прав суперпользователя на своих смартфонах, которые позволяют разблокировать некоторые скрытые опции телефона. В новом поколении устройства серий Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 оказались дополнительно защищены с помощью специального протокола безопасности. При активации root-прав телефон предупреждает пользователя о том, что в результате снятия блокировки может отключиться камера девайса.

Энтузиасты рассказали, что за эту функцию отвечает система Samsung Knox, которая установлена на большинстве смартфонов, планшетов и прочих девайсов бренда. По словам специалистов, если попытаться снять блокировку гаджета, то система пригрозит отключением ряда функций, в том числе камеры. В случае получения root-прав Knox действительно перестает запускать связанные с камерой приложения — как встроенные, так и сторонние.

В материале говорится, что многие пользователи, снявшие блокировку со своих смартфонов, могут не заметить предупреждение от Samsung. В этом случае они, вероятно, удивятся, обнаружив неработающую камеру. Если сбросить права и настройки телефона до заводского состояния, то ограничения будут сняты.

В феврале 2020 года пользователи телевизоров Samsung из России сообщили, что компания может заблокировать smart-функции телевизоров, если те были приобретены у неофициальных продавцов. В корпорации объяснили, что не могут гарантировать бесперебойную работу «серых» гаджетов, которые не сертифицированы для использования в том или ином регионе.