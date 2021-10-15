Аналитики оценили рост цен на iPhone за 14 лет

С момента запуска первого iPhone смартфоны Apple подорожали во всем мире примерно на 80 процентов. Об этом сообщается в отчете аналитической компании Self.

В исследовании говорится, что с момента поступления первого смартфона Apple в продажу в 2007 году цены на iPhone во всем мире выросли на 81 процент. «Это означает, что в 2021 году последняя флагманская модель iPhone будет стоить на 437 долларов больше, чем раньше, в каждой из 38 стран, в которых она доступна», — оценили динамику аналитики.

В США стоимость iPhone за 14 лет выросла более чем на 60 процентов, превысив местную покупательную способность на 42 процента. «Это означает, что в реальном выражении iPhone теперь стоит на 88 долларов дороже», — подчеркнули эксперты. Во всем мире флагманские iPhone росли в цене в среднем на 7,75 процентов в год по сравнению с покупательной способностью, которая росла на 3,75 процента в год.

По оценке Self, актуальный iPhone 13 дороже всех обойдется жителям Индии, так как на покупку смартфона им придется потратить около 14,75 процентов своей годовой покупательной способности. Для сравнения, жителям США нужно потратить лишь 1,17 процента. В России на момент запуска iPhone обходился в 819 долларов, стоимость современно девайса сейчас составляет 976 долларов.

Ранее специалисты «Авито» рассказали, что для покупки iPhone в России нужно иметь в среднем 15 тысяч рублей. Названная сумма на 11 процентов больше, чем в предыдущем квартале, и на 30 процентов выше средней стоимости аналогичного периода прошлого года.