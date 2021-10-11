Отказ Apple от популярной линейки смартфонов объяснили

Компания Apple не назвала свои новые смартфоны iPhone 12s из-за маркетинга. Об этом сообщает издание Phonearena.

Журналисты рассказали, почему, по их мнению, американская компания отказалась выпускать iPhone с постфиксом S в названии. Авторы отметили, что последний раз Apple придерживалась этой практики в 2018 году, когда анонсировала аппараты линейки iPhone Xs. По словам специалистов, это связано с маркетингом и привычками пользователей.

Авторы полагают, что среди потребителей частичка S в наименовании устройства может говорить о том, что данный смартфон не сильно отличается от предыдущего. «Смартфон как бы говорит: "Я небольшое обновление. Вы можете пропустить меня, если у вас есть прошлогодний iPhone"», — объяснили журналисты. По мнению специалистов, использование S в названии может негативно сказаться на популярности устройства в продаже.

Также специалисты напомнили, какие незначительные нововведение появились в S-смартфонах. Так, в iPhone 3Gs дебютировала возможность записи видео, iPhone 4s — Siri и восьмимегапиксельная камера, iPhone 5s — первый 64-битный процессор и Touch ID, iPhone 6s — камеры с высоким разрешением. Выпущенный в 2018 году iPhone Xs отличался от iPhone X лишь более мощным чипом и увеличенным аккумулятором.

В начале 2021 года китайские источники ошибочно предположили, что Apple выпустит iPhone 12s вместо iPhone 13. Это решение объяснили тем, что новые смартфоны мало чем отличаются от девайсов 2020 года.