Названа сумма для покупки iPhone в России

«Авито»: для покупки iPhone в России нужно иметь в среднем 15 тысяч рублей

Для приобретения iPhone в России нужно иметь в среднем 15 тысяч рублей. Об этом сообщает «Газета.ру».

Журналисты ссылаются на исследование торговой площадки «Авито» за третий квартал 2021 года. По данным компании, для приобретения смартфона Apple в среднем нужно располагать суммой в 15 тысяч рублей. По данным пресс-службы «Авито», названная сумма на 11 процентов больше, чем в предыдущем квартале, и на 30 процентов выше средней стоимости аналогичного периода прошлого года.

Также представители компании отметили, что девайсы Apple в разы популярнее смартфонов прочих производителей. На долю iPhone на торговой площадке приходится около 54 процентов. За квартал количество проданных смартфонов Apple выросло на 10 процентов, за год — на 28 процентов.

На долю гаджетов Samsung приходится 17 процентов, Xiaomi — 13 процентов. На четвертом и пятом местах расположились телефоны Honor и Huawei соответственно.

«По итогам третьего квартала, средний чек продажи мобильного телефона на сайте в целом по России составил 9,5 тысячи рублей», — сообщил изданию руководитель категории «Бытовая техника и электроника» Павел Комаров.

В начале октября источники в российских ретейлерах сообщили, что за первую неделю продаж новой линейки смартфонов iPhone 13 в России граждане приобрели 53,5 тысячи устройств, потратив в общей сложности 5,7 миллиарда рублей.