Россияне скупили рекордное количество новых iPhone

Старт продаж новых iPhone 13 в России оказался рекордным в сравнении с остальными смартфонами Apple. Как сообщает РБК со ссылкой на исследование компании oneFactor, за первую неделю после выхода на рынок новой линейки россияне купили 93 тысячи устройств. Именно такое количество смартфонов было зарегистрировано в сетях отечественных мобильных операторов.

«Ни одна из предыдущих моделей прошлого поколения не имела таких высоких показателей. В прошлом году за аналогичный период было зафиксировано 57 тысяч регистраций iPhone 12 разных видов», — сообщил директор по продуктам и аналитике oneFactor Максим Воеводский.

Как отмечают в компании, в прошлые годы наибольшим успехом пользовались линейки iPhone 11 и iPhone 7 (по 67 тысяч продаж в первую неделю), чуть менее популярными оказались iPhone 8 (41 тысяча) и iPhone X (29 тысяч).

Аналитики отмечают, что в нынешнем поколении смартфонов россиянам особенно полюбились iPhone 13 Pro (без малого 50 процентов регистраций) и наиболее дорогое устройство в линейке iPhone 13 Pro Max (33 процента). iPhone 13 mini купили за неделю четыре тысячи человек. Наибольшее количество продаж зафиксировано в столичном регионе (43 процента) и Санкт-Петербурге (10 процентов).

Ранее экран iPhone 13 получил награду от лаборатории DisplayMate. Специалисты лаборатории по итогам тестов присвоили ему титул «Лучший дисплей для смартфонов». Эксперты уточнили, что экран имеет превосходную точность калибровки и производительность, которая визуально неотличима от идеальной.