Apple признала проблемы iPhone 13

Apple пообещала исправить все проблемы новых смартфонов в ближайших обновлениях. Об этом сообщает издание GizChina.

Представители американской компании отреагировали на жалобы пользователей, касающиеся телефонов серии iPhone 13. Как заметили журналисты, чаще всего владельцы новых аппаратов жаловались на проблемы резервного копирования и стримингового сервиса Apple Music, который перестал работать на актуальных телефонах. В ряде случаев возможна ошибка, при которой пользователь не может разблокировать iPhone с помощью Apple Watch.

В комментариях на официальном форуме представители техподдержки Apple признали ряд ошибок. В частности, проблему доступа к каталогу Apple Music можно решить обновлением смартфона до более новой версии iOS 15. Данная проблема наблюдалась на всех iPhone 13, iPad девятого поколения и iPad mini шестого поколения.

При возникновении ошибок специалисты поддержки Apple рекомендуют в первую очередь перезагрузить устройство. Если проблема не решилась, то следует установить новую версию ОС или ожидать выхода следующего обновления. По словам журналистов, некоторые ошибки традиционно имеют место после выхода новых смартфонов Apple.

Актуальные смартфоны Apple появились в продаже в конце сентября. По информации маркетплейса Wildberries, самым популярным устройством на этапе оформления предзаказов оказался iPhone 13 Pro с накопителем на 256 гигабайт, доступный за 109 790 рублей.