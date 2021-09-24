Назван самый популярный iPhone 13 в России

Чаще всего россияне покупают iPhone 13 с большими экранами и внушительным объемом памяти. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе Wildberries.

По словам представителей торговой площадки, уже в первые часы после старта продаж iPhone 13 оказалось, что покупатели заказали в несколько раз больше смартфонов по сравнению с прошлогодней новинкой. «Повышенным спросом пользуются смартфоны с большими экранами и увеличенными объемами памяти», — говорится в сообщении.

Самым популярным устройством на этапе оформления предзаказов был назван iPhone 13 Pro с накопителем на 256 гигабайт, доступный за 109 790 рублей. Также большим спросом пользуется iPhone 13 Pro Max с аналогичным набором памяти, оцененный в 119 590 рублей.

«Мы полагаем, что в этом году все больше россиян предпочтут покупки новой модели смартфонов в интернет-магазинах благодаря возможности получить их с доставкой, а также купить с помощью кредитной карты или оформить в рассрочку», — уточнил представитель компании.

Ранее представители российских ретейлеров рассказали, что на новые смартфоны Apple наблюдается повышенный спрос. «В первый день спрос на линейку iPhone 13 оказался почти вдвое выше, чем в совокупности на все смартфоны iPhone 12 за все дни предзаказа», — отметили представители группы «М.Видео-Эльдорадо».