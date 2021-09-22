В России стартовал предзаказ iPhone 13

В России стартует предзаказ новых смартфонов iPhone 13. Об этом говорится на сайте компании Apple.

В среду, 22 сентября, стала доступна возможность сделать предзаказ новой модели, а с 24 сентября смартфоны поступят в продажу.

Согласно информации, указанной на сайте Apple, стоимость новых iPhone 13 будет начинаться от 79,99 тысячи рублей, iPhone 13 Pro — от 99,99 тысячи рублей, на IPhone 13 mini — от 69,99 тысячи рублей, на iPhone 13 Pro Max — от 109,99 тысячи рублей. Выпускаться они будут в синем, розовом, красном, белом и черном цветах.

14 сентября Apple представила iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. В линейку вошли также модели Mini с экраном диагональю 5,4 дюйма, Pro (6,1 дюйма) и Pro Max (6,7 дюйма). Все они оснащены процессором A15 Bionic и получат батарею увеличенного объема. Кроме того, смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получат уменьшенную «челку» — вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики.

Также стало известно, что устройства получили новые батареи. Так, iPhone 13 mini отличается элементом питания на 9,57 ватт-часа, что больше на 12 процентов, чем у iPhone 12 mini. Базовый iPhone 13 получил батарею на 10,78 ватт-часа — по сравнению с iPhone 12 рост составляет 15 процентов. Pro-модели также отличаются улучшенными батареями. Так, iPhone 13 Pro имеет аккумулятор на 10,78 ватт-часа, iPhone 13 Pro Max — 16,75 ватт-часа. Это на 12 и 18 процентов больше, чем у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max соответственно.

