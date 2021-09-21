Самый дорогой iPhone показали на видео

В сети появился первый обзор-распаковка iPhone 13 Pro Max. Видео доступно на YouTube-канале SalimBaba Technical.

Трехминутный ролик посвящен самому дорогому смартфону Apple в актуальной линейке. Телефон в максимальной комплектации с одним терабайтом памяти доступен в России за 160 тысяч рублей. Судя по всему, видео является первым в своем роде. На нем блогер показывает комплект iPhone 13 Pro Max в золотом цвете. Автор показывает, что коробка нового устройства действительно не имеет пластиковой пленки, о чем ранее сообщали СМИ. Вместо нее присутствует бумажный стикер-пломба.

Также блогер распаковывает аппарат, показывая его комплект. В коробку со смартфоном входит зарядный провод, скрепка для извлечения сим-карты и бумажная документация. Сам аппарат обернут в защитную пленку.

На видео также можно заметить несколько коробок с iPhone. Как новые девайсы оказались в распоряжении блогера до старта продаж, не сообщается.

Apple не приветствует публикацию обзоров своих продуктов до появления их в продаже, и обычно ее представители обсуждают эти моменты с медиа и блогерами. По словам известного автора Apple-тематики Джона Проссера, обзоры iPhone 13 могут появиться в СМИ не раньше 16:00 по московскому времени 21 сентября, iPhone 13 mini — 22 сентября.

Осенью 2020 года румынский блогер Джордж Бухничи раньше времени выложил в сеть обзор iPhone 13 mini. Спустя несколько часов после публикации видео исчезло с канала Бухничи.