Apple представила новые iPhone, iPad и Apple Watch

14 сентября Apple провела традиционную осеннюю презентацию. В отличие от прошлого года, в этот раз мероприятие состоялось точно в срок — на третьей неделе первого осеннего месяца. Компания представила новые смартфоны, планшеты iPad и часы Apple Watch.

Плановое обновление линейки

Компания представила модели iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. Девайсы заменили аналогичные аппараты предыдущего поколения с пометкой 12. Еще в начале года инсайдеры рассказывали, что в Apple разочарованы продажами самого маленького и доступного флагмана, однако решили оставить mini-телефон еще на год.

Базовые телефоны получили новую камеру с сенсорами, расположенными по диагонали — они должны захватывать больше света. Также их экраны стали ярче на 28 процентов. Смартфоны iPhone 13 mini оценили минимум в 700 долларов, iPhone 13 — в 800 долларов.

iPhone 13 — уменьшенная «монобровь», новый дисплей

Ключевой особенностью актуальных смартфонов Apple оказался обновленный экран, причем о его появлении говорили еще в конце 2020 года. Дисплей ProMotion впервые появился в iPad Pro, новая технология позволяет отображать картинку с высокой частотой до 120 герц, что делает анимацию на экране более плавной. Частота варьируется в зависимости от сценария использования и становится максимальной при демонстрации подвижного контента. Данный апгрейд применим лишь к Pro-смартфонам.

Скриншот: Apple 1 /2

Новые смартфоны получили уменьшенную на 20 процентов «монобровь», изменение стало возможным благодаря перекомпоновке биометрического сенсора. Это первый апдейт экранного выреза с 2017 года. Аппараты работают на базе процессора A15 Bionic, который построен по пятинанометровому техпроцессу и состоит из шести ядер — двух производительных и четырех энергоэффективных. Новый чип способен производить 15,8 триллионов операций в секунду, он якобы на 50 процентов мощнее конкурентов.

Apple сохранила в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max тройную камеру и ее компоновку, но обновила ее. Добавили макрорежим, с помощью которого можно снимать небольшие объекты крупным планом. Объектива все так же три: основной захватывает на 92 процента больше света, сверхширокоугольная — в два раза, телескопический сенсор имеет трехкратный оптический зум и поддержку ночного режима. Инженеры Apple добавили несколько новых фильтров, специальный кинематографический режим для съемки видео и поддержку видео ProRes.

iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — самые дорогие в истории

Базовый 13 Pro оценили в 999 долларов, 13 Pro Max — 1099 долларов. В этой линейке впервые появилась версия с рекордным накопителем на один терабайт памяти, поэтому пиковые цены на модели выросли. Так, iPhone 13 Pro в максимальной комплектации будет продаваться за 150 тысяч рублей, 13 Pro Max обойдется в 160 тысяч рублей. Все новые смартфоны появятся в продаже 24 сентября.

iPad mini — первый редизайн за 9 лет

В Apple назвали апдейт компактного планшета крупнейшим за всю историю. Фактически девайс не обновлялся в плане дизайна с момента появления первой модели — в 2012 году. Устройство получило 8,3-дюймовый экран с максимальной яркостью 500 нит, поддержку 5G, чип Apple A13 Bionic. Девайс имеет встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор Touch ID, основную камеру на 12 мегапикселей, порт USB-C для зарядки. Стоимость маленького планшета начинается с 499 долларов.

Apple Watch — увеличенный экран

Впервые с момента выпуска продукта в 2015 году аксессуар получил занимающий все пространство передней панели экран, который заходит на боковые грани. При этом габариты носимого гаджета не изменились. По сравнению с Apple Watch 3, новый аксессуар имеет увеличенный на 50 процентов дисплей. Таким образом, на экране теперь помещается больше контента. Также новый носимый девайс оказался, по словам Apple, более прочным: стекло защищено от пыли, корпус — от влаги и пыли.

Стоимость Apple Watch 7 начинается с 399 долларов. В наличии будут модели как исключительно с Wi-Fi, так и с сотовым модулем — последние не доступны в России.

Ожидаемые функции, связанные с продвинутым контролем здоровья — трекер температуры тела, неинвазивный глюкометр — в компании приберегли на потом. Ранее авторитетный инсайдер Марк Гурман сообщал, что эти функции появятся в лучшем случае в 2022 году. Часы Apple Watch SE, представленные в прошлом году, не обновили.