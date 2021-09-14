Apple показала iPhone 13 Pro

Apple представила iPhone 13 Pro. Анонс состоялся в ходе презентации, запись которой доступна на сайте компании.

Как и iPhone 13, смартфон работает на шестиядерном чипе Apple A15. Он также получил обновленный дизайн фронтальной панели с уменьшенным вырезом под фронтальную камеру и сенсоры FaceID. Базовый iPhone 13 Pro получил экран с диагональю 6,1 дюйма, Pro Max — 6,7 дюйма. Экран телефона поддерживает обновление частоты 120 герц и выполнен по технологии Super Retina XDR с пиковой яркостью 1000 нит. Ранние смартфоны Apple поддерживали частоту до 60 герц.

Система камер состоит из основного модуля с увеличенной светосилой, телефотомодуля с трехкратным приближением и сверхширокоугольного модуля, способного фокусировать на расстоянии два сантиметра.

Время работы от одного заряда выросло до 2,5 часов в сравнении с прошлым поколением. По словам Apple, это возможно благодаря увеличению батареи и более эффективному чипу.

Стоимость iPhone 13 Pro составляет 1000 долларов, а Pro Max — 1100 долларов. Вместе с тем, на рынке появится версия с одним терабайтом памяти.