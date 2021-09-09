Названы первые особенности iPhone 14

Запланированный на 2022 год смартфон Apple выйдет без экранного выреза. Об этом в видео на своем YouTube-канале рассказал популярный блогер Джон Проссер (Jon Prosser).

Известный по ряду сбывшихся прогнозов относительно гаджетов Apple Проссер показал созданное в графическом редакторе изображение iPhone 14. Энтузиаст заметил, что смартфон американского бренда впервые выйдет с отверстием в центре экрана, в котором будет находиться фронтальная камера и датчик Face ID. Похожий дизайн ранее был использован во многих Android-смартфонах. Таким образом, Apple, может, впервые с 2017 года — если не считать представленного весной 2020 года iPhone SE — выпустить телефон без «моноброви».

В числе первых особенностей модели Проссер также назвал титановый корпус и дизайн, намекающий на внешний облик iPhone 4, расположенные вровень с корпусом объективы основной камеры, круглые кнопки регулировки громкости, обновленную решетку динамиков.

Джон Проссер уточнил в своем Twitter, что над этой утечкой он и его команда работали несколько недель. «Я так рад, что ты наконец увидишь это. Раньше ничего подобного не происходило», — заметил автор.

Анонс iPhone 14 ожидается осенью 2022 года. На ближайшей презентации, которую Apple назначила на 14 сентября, компания должна показать смартфоны серии iPhone 13.