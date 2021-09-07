Раскрыты характеристики новых моделей iPhone

Американская корпорация Apple назначила дату проведения презентации 14 сентября. Компания планирует представить новую линейку моделей iPhone и другой техники с улучшенными характеристиками, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассылку компании и свои источники.

Стало известно, что готовятся четыре новых модели iPhone, а также часы Apple Watch с широким экраном. Более того, компания работает над обновлением наушников AirPods и новых MacBook Pro. По оценкам аналитиков, выручка компании составит 120 миллиардов долларов. Это будет рекорд за все время. Однако сообщается, что не все ожидаемые новинки могут быть представлены на презентации 14 сентября.

Ожидается, что новые iPhone будут иметь те же размеры экрана, что и у iPhone 12, однако при этом у камеры смартфонов появятся новые режимы, например, видеоверсия портретного режима съемки. Также новая линейка гаджетов обзаведется более быстрыми процессорами и улучшенным дисплеем.

У новых часов Apple Watch впервые с 2018 года изменится дизайн. Новые модели будут иметь более плоские края и дисплеи, а также значительно увеличится размер экрана. Они будут иметь корпуса диаметром 41 и 45 миллиметров, вместо 40 и 44 миллиметров ранее. У более крупной модели также будет экран с диагональю около 1,9 дюйма по сравнению с 1,78 дюйма. И он будет включать в себя более быстрый процессор и обновленную беспроводную технологию.

Кроме того ожидается, что новые модели MacBook Pro станут первыми высокопроизводительными компьютерами Apple, которые перейдут на специальные процессоры. Устройства изменят дизайн, будут иметь более плоские края и удаленную полосу Touch Bar на клавиатуре и работать с магнитной зарядкой MagSafe.

Ранее австралийская блогерша показала простой способ очистить резиновый ремешок часов компании Apple и вызвала споры в сети. Она заявила, что очищает резиновые части аксессуаров с помощью щетки и зубной пасты.