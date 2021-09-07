Блогерша показала простой способ очистить ремешок часов Apple

Австралийская блогерша показала простой способ очистить резиновый ремешок часов компании Apple и вызвала споры в сети. Соответствующая информация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Кармен Стронг (Carmen Strong) из штата Новый Южный Уэльс регулярно публикует посты, в которых делится лайфхаками по уборке дома и правильной организации пространства. В последней публикации она рассказала, как вернуть первоначальный вид ремешкам часов Apple и спортивному браслету Fitbit.

Специалистка заявила, что очищает резиновые части аксессуаров с помощью щетки и зубной пасты. «Я просто чищу ремешки щеткой до тех пор, пока с них не сойдут загрязнения», — пояснила Стронг и добавила, что этот метод не только помогает избавиться от любых пятен, но и защищает резину от обесцвечивания.

Подписчики неоднозначно отнеслись к совету блогерши. Одни пользователи сети поблагодарили Стронг за действенный лайфхак. «Вау, обязательно попробую!», «У меня получилось, спасибо огромное», «Наконец-то я избавилась от черных пятен», «Спасибо тебе, действительно помогло», — отмечали они.

В то же время другие юзеры заявили о бесполезности описанного способа. «Я попробовала очистить часы три раза, но ничего не изменилось», «У меня ничего не вышло», «Странно, но у меня ничего не получилось», «Зачем вы вводите людей в заблуждение? Это бред», — писали фанаты.

Австралийка никак не отреагировала на негативные высказывания.

В августе пользовательница соцсети Лиз (Liz) показала простой способ вернуть белый цвет потускневшему белью. Специалистка порекомендовала нанести на ткань средство для мытья посуды и хозяйственное мыло, а затем отправить его в стирку.