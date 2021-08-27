Женщина показала простой способ вернуть белый цвет потускневшему белью

Жительница Канады раскрыла простой способ вернуть белый цвет потускневшему белью и прославилась в интернете. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница соцсети Лиз (Liz) регулярно делится на своей странице советами, связанными с уборкой и декором дома. На одном из последних видео она показала лайфхак, который поможет отбелить старые белые вещи во время стирки.

Так, Лиз порекомендовала нанести на ткань средство для мытья посуды и хозяйственное мыло, а затем отправить его в стирку. «Вы добьетесь белого цвета без использования отбеливателя», — заверила она. Публикация стала вирусной и набрала почти 270 тысяч просмотров и больше 10 тысяч лайков.

Подписчики оценили совет женщины, а также оставили собственные советы в комментариях. «Можно еще воспользоваться пищевой содой. Это безвредно и дешево», «Рекомендую наливать белый уксус в отсек для порошков!», «Я попробовала этот способ, и он сработал!», «Впервые о таком слышу! Обязательно протестирую этот лайфхак!» — высказывались они.

В июле австралийская блогерша Каролина Макколи раскрыла несколько секретов правильной стирки белья. Женщина порекомендовала всегда оставлять открытой крышку барабана машины после стирки, чтобы избавиться от лишней влаги. Вдобавок она посоветовала регулярно очищать резиновую манжету, чтобы избежать появления плесени. Кроме того, по словам австралийки, перед стиркой необходимо промокнуть пятна на вещах бумажным полотенцем, чтобы они не успели впитаться в ткань.