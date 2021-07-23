Блогерша раскрыла секреты правильной стирки белья

Жительница Австралии поделилась с подписчиками секретами правильной стирки белья. Соответствующий ролик появился на ее странице в TikTok.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых рассказывает о лайфхаках, используемых ею во время уборки. В первую очередь женщина порекомендовала всегда оставлять открытой крышку барабана машины после стирки, чтобы избавиться от лишней влаги.

Вдобавок эксперт посоветовала регулярно очищать резиновую манжету, чтобы избежать появления плесени. Кроме того, по словам австралийки, перед стиркой необходимо промокнуть пятна на вещах бумажным полотенцем, чтобы они не успели впитаться в ткань. Макколи также дала подписчикам рекомендации по поводу сушки белья. «Добавьте в шарики для сушки одежды капли эфирного масла для аромата», — заключила она.

Публикация блогерши набрала более 20 тысяч просмотров. Подписчики поблагодарили ее за предложенные лайфхаки в комментариях под постом. «Спасибо, советы очень помогли!», «Лучшие советы по поводу стирки, которые я когда-либо видела», «Вы лучшая», «Самый полезный аккаунт», «Благодарю вас» — высказывались пользователи сети.

Ранее в июне блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) опубликовала видео, в котором показала способ продлить срок службы одежды с помощью подручных средств. Она объяснила, что перед стиркой необходимо застегивать все молнии на одежде, чтобы они не портили цвет других предметов гардероба. Помимо этого, следует выворачивать вещи наизнанку.