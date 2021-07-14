Блогерша показала эффективный способ вывести пятна от маркера

Жительница Австралии поделилась эффективным способом борьбы со сложным загрязнением на одежде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) показала подписчикам, как вывести пятно от маркера с белой футболки. На размещенных кадрах она распыляет дезинфицирующее средство для рук на красное загрязнение и оставляет его впитываться в ткань на 10 минут. После этого героиня материала протирает пятно зубной щеткой.

По словам Макколи, после дезинфектора она также наносит на ткань пятновыводитель бренда Zeroco и отправляет футболку в стирку на стандартный режим, добавляя в машинку уксус и порошок в виде геля.

Подписчики поблагодарили австралийку за предложенный лайфхак в комментариях под публикациях. «Спасибо большое!», «Я обязательно попробую», «Ты лучшая, спасибо большое», «Мне действительно помогло, спасибо огромное!» — высказывались пользователи сети.

В июне Каролина Макколи показала действенный способ избавиться от пятен кофе на белой одежде. Эксперт промокнула разлитый на белую футболку кофе бумажной салфеткой, затем залила ее кипятком, добавив в воду стакан уксуса и небольшое количество жидкого мыла. В конце австралийка протерла пятно щеткой и отправила испачканную вещь в стиральную машину.

