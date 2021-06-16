Блогерша показала эффективный способ избавиться от пятен кофе на белой одежде

Австралийская блогерша показала эффективный метод устранения кофейных пятен со светлой ткани. Соответствующий видеоурок появился на ее странице в Instagram.

Жительница Перта Каролина Макколей (Carolina McCauley) опубликовала ролик, в котором рассказала, каким образом она избавляется от трудновыводимых пятен с помощью подручных средств.

На размещенных кадрах эксперт промокнула разлитый на белую футболку кофе бумажной салфеткой, чтобы напиток не успел впитаться в ткань. Затем австралийка залила одежду кипятком, добавив в воду стакан уксуса и небольшое количество жидкого мыла, и оставила вещь в растворе на полчаса. После этого она протерла пятно щеткой и отправила испачканную вещь в стиральную машину.

В конце ролика Макколей продемонстрировала подписчикам полученный результат. Подписчики поблагодарили блогершу за лайфхак в комментариях под постом. «Вау, спасибо! Надеюсь это работает и на цветных вещах», «Супер, запомню твой совет», «Спасибо большое», «А я в таких случаях выкидывала одежду — буду знать», «Действительно рабочий способ! Ты лучшая», — писали пользователи сети.

Ранее в июне блогерша Шантель Мила (Chantel Mila) придумала способ продлить срок службы одежды. Специалистка пояснила, что перед стиркой необходимо застегивать все молнии на одежде, чтобы они не портили цвет других предметов гардероба. Помимо этого, следует выворачивать вещи наизнанку.