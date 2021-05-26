Блогерша показала свой способ удалить пятна масла с одежды и удивила подписчиков

Австралийская блогерша показала необычный способ удаления масляных пятен с одежды и удивила подписчиков. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание журналисты Metro.

На размещенных кадрах Каролина Макколей (Carolina McCauley) разлила каплю оливкового масла на белую футболку. После этого она приложила к пятну бумажную салфетку, чтобы впитать излишки продукта. Затем девушка насыпала на испачканное место ложку соды и оставила порошок на ткани.

Через час блогерша удалила соду и начала очищать пятно зубной щеткой, предварительно окунув ее в смесь воды и «колпачка» стирального геля. В завершение процесса Макколей порекомендовала постирать футболку в машине на стандартном режиме. В конце ролика девушка показала чистую вещь без загрязнений.

Пользователи сети поблагодарили австралийку за предложенный лайфхак в комментариях под публикацией. «Это фантастика! Спасибо, что поделилась!», «Где ты была раньше?», «Мне правда был нужен этот совет», «Не верю своим глазам! Надо попробовать!», «Спасибо! Я это запомню!» — писали они.

В апреле эксперт раскрыл оптимальное количество порошка при стирке. Руководитель отдела бытовых товаров общества защиты прав потребителей Choice Эшли Айердейл (Ashley Iredale) объяснил, что тысячи людей используют гораздо больше стирального порошка, чем на самом деле требуется для стирки. «Мы обнаружили, что качество очистки вещей от загрязнений остается прежним, если вы используете только половину рекомендуемой дозы моющего средства», — сказал специалист. Он также сообщил, что для качественного очищения достаточно даже одной четверти рекомендуемого количества моющего средства.