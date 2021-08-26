Блогерша раскрыла секреты стирки белого белья

Жительница Австралии раскрыла секреты правильной стирки белого белья и удивила пользователей сети. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. В одном из последних видео она поделилась пошаговой инструкцией стирки вещей белого цвета.

Сначала женщина протирает поверхность и внутренние части стиральной машины. Затем она высыпает в барабан полстакана пищевой соды и загружает постельное белье и полотенца белого цвета. В первый отсек для растворов Макколи вылила четверть стакана перекиси водорода вперемешку с порошком для стирки, а во второй — полстакана белого уксуса. Блогерша подчеркнула, что вещи необходимо постирать в горячей воде, а затем высушить на солнце или батарее.

Публикация Макколи набрала больше 10 тысяч лайков. Подписчики принялись благодарить ее в комментариях за предложенный лайфхак. «Спасибо, что поделилась!», «Обязательно попробую воспользоваться этими советами», «Отличные рекомендации, спасибо!», «Я многому у тебя научилась!» — высказывались они.

В июле Каролина Макколи раскрыла еще несколько секретов правильной стирки белья. Женщина порекомендовала всегда оставлять открытой крышку барабана машины после стирки, чтобы избавиться от лишней влаги. Вдобавок эксперт посоветовала регулярно очищать резиновую манжету, чтобы избежать появления плесени. Кроме того, по словам австралийки, перед стиркой необходимо промокнуть пятна на вещах бумажным полотенцем, чтобы они не успели впитаться в ткань.