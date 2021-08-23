Блогерша раскрыла способ ускорить время сушки белья

Жительница Австралии раскрыла простой способ ускорить время сушки белья и удивила пользователей сети. На размещенный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. Для того, чтобы сократить время сушки вещей, женщина порекомендовала добавить в сушильную машину одно чистое сухое полотенце. «Через 15 минут, когда полотенце впитает в себя часть влаги, достаньте его из машины и включите ее еще на 30 минут. Это ускорит процесс сушки на 30 процентов», — заверила она.

Публикация блогерши набрала 90,2 тысячи просмотров. Подписчики поблагодарили ее за предложенные лайфхаки в комментариях под постом. «Ого, спасибо! Мне это и правда был нужно узнать!», «Работает безотказно!», «Великолепный совет, как всегда!», «Мой папа научил меня этому, когда я была маленькой! Это проверенный способ!» — высказывались пользователи сети.

В июле Каролина Макколи раскрыла секреты правильной стирки белья. В первую очередь женщина порекомендовала всегда оставлять открытой крышку барабана машины после стирки, чтобы избавиться от лишней влаги. Вдобавок эксперт посоветовала регулярно очищать резиновую манжету, чтобы избежать появления плесени. Кроме того, по словам австралийки, перед стиркой необходимо промокнуть пятна на вещах бумажным полотенцем, чтобы они не успели впитаться в ткань.