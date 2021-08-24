Блогерша показала быстрый способ погладить одежду без утюга

Жительница Австралии раскрыла простой способ погладить одежду без утюга и удивила пользователей сети. На размещенный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Mail.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. Например, на кадрах одного из последних видео она рассказала, что придумала специальный раствор, который помогает ей быстро и эффективно разгладить любые вещи. В его состав входят три ингредиента: полстакана воды, четверть чайной ложки кондиционера для волос и одна столовая ложка уксуса.

Блогерша смешала перечисленные средства в небольшой емкости с пульверизатором, распылила раствор на белую мятую футболку и разгладила ее рукой. В конце ролика видно, что на вещи не осталось складок.

Публикация стала вирусной и набрала больше 75 тысяч просмотров и почти пять тысяч лайков. Подписчики поблагодарили Макколи за предложенный лайфхак в комментариях под постом. «Не беспокойтесь, от уксуса не остается никакого запаха! Мне нравится этот метод», «Спасибо! Я также использую специальное средство для размягчения ткани», «Спасибо за совет!» — писали они.

В июле Каролина Макколи раскрыла секреты правильной стирки белья. Женщина порекомендовала всегда оставлять открытой крышку барабана машины после стирки, чтобы избавиться от лишней влаги. Вдобавок эксперт посоветовала регулярно очищать резиновую манжету, чтобы избежать появления плесени. Кроме того, по словам австралийки, перед стиркой необходимо промокнуть пятна на вещах бумажным полотенцем, чтобы они не успели впитаться в ткань.