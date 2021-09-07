Блогерша показала быстрый способ очистить ванную комнату

Женщина показала простой и быстрый способ очистить ванную комнату от загрязнений. Соответствующие видео появились в ее Instagram-сторис.

По словам 31-летней блогерши Софи Хинчклифф (Sophie Hinchliffe), она использует специальную пастообразную затирку, чтобы скрыть въевшиеся пятна на швах плитки. «Это экономит очень много времени!» — подчеркнула она.

Кроме того, на размещенных в сети кадрах Хинчклифф показала свои любимые средства для мытья душевой кабины. На видео женщина использует универсальную чистящую пасту бренда The Pink Stuff, губку с низкой степенью абразивности, чтобы не поцарапать поверхности, и концентрированное дезинфицирующее средство для канализации Zoflora.

Блогерша завершила уборку, насыпав в унитаз пенящийся очиститель марки Dr Beckmann в форме порошка. Хинчклифф очистила поверхность туалета с помощью ершика, смыла средство и продемонстрировала результат. «Ванная комната полностью убрана! Это заняло буквально несколько минут!» — заключила женщина.

Ранее в сентябре еще одна блогерша показала простой способ погладить постельное белье без утюга. На кадрах одного из последних видео Каролина Макколи (Carolina McCauley) рассказала, что придумала специальный раствор, который помогает ей быстро и эффективно разгладить любые вещи. В его состав входят два стакана воды, а также четверть стакана медицинского спирта и кондиционера для белья.