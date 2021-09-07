Блогерша показала простой способ погладить постельное белье без утюга

Жительница Австралии раскрыла простой способ погладить постельное белье без утюга и удивила пользователей сети. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает лайфхаки для уборки. Например, на кадрах одного из последних видео она рассказала, что придумала специальный раствор, который помогает ей быстро и эффективно разгладить любые вещи. В его состав входят два стакана воды, а также четверть стакана медицинского спирта и кондиционера для белья.

Женщина смешала перечисленные средства в емкости с пульверизатором, распылила раствор на мятое оранжевое покрывало и разгладила его поверхность руками. В конце ролика видно, что после высыхания на вещи не осталось складок.

Публикация стала вирусной и набрала 156 тысяч просмотров и больше пяти тысяч лайков. Подписчики поблагодарили Макколи за предложенный лайфхак в комментариях под постом. «Круто!», «Я сохраняю буквально каждую твою рекомендацию», «Вау! Полагаю, что белье после этого еще и пахнет приятно», «Потрясающе. Спасибо!» — написали они.

В июле Каролина Макколи раскрыла несколько секретов правильной стирки белья. Женщина порекомендовала всегда оставлять открытой крышку барабана машины после стирки, чтобы избавиться от лишней влаги. Вдобавок эксперт посоветовала регулярно очищать резиновую манжету, чтобы избежать появления плесени. Кроме того, по словам австралийки, перед стиркой необходимо промокнуть пятна на вещах бумажным полотенцем, чтобы они не успели впитаться в ткань.