Apple обвинили в нарушении прав человека

Фонд электронных рубежей потребовал от Apple не сканировать фото с iPhone пользователей

Американские правозащитники потребовали от Apple полностью отказаться от планов сканировать фото владельцев iPhone. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации Фонд электронных рубежей (EFP).

В заявлении некоммерческой организации говорится, что они рады, что Apple прислушалась к обеспокоенности общественности. Активисты ссылаются на интересы клиентов, исследователей, организаций гражданских свобод, активистов-правозащитников, представителей ЛГБТ, представителей молодежи и других возрастов. «Однако компания должна пойти дальше, чем просто слушать, и полностью отказаться от планов по установке бэкдора в свою систему шифрования», — уточняется в заявлении EFP.

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В своем сообщении представители организации обвинили компанию Тима Кука в попытке нарушения прав и свобод человека. По словам активистов EFP, созданный Apple механизм создает огромную опасность для конфиденциальности и безопасности пользователей iPhone. «Он предлагает авторитарным правительствам новую систему массового наблюдения для слежки за гражданами», — уточняется в документе.

«Выступившая огромная коалиция будет и дальше требовать, чтобы телефоны пользователей — как их сообщения, так и фотографии — были защищены, и чтобы компания выполняла свое обещание обеспечить настоящую конфиденциальность своим пользователям», — говорится в заключении.

В начале осени Apple заявила, что приостанавливает разворачивание функции сканирования фотографий пользователей iPhone на предмет жестокого обращения с детьми для ее доработки. О намерении Apple внедрить новый механизм по защите детей стало известно в начале августа.