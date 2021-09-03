Apple отказалась сканировать фото владельцев iPhone

Apple на время отказалась внедрять функцию сканирования фотографий пользователей iPhone на предмет жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает издание Independent.

Как стало известно журналистам, американская компания отложила внедрение функции сканирования фотографий на смартфонах пользователей на неопределенный срок.

«Основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие месяцы выделить дополнительное время для сбора информации и внесения улучшений», — говорится в сообщении Apple. Представители корпорации отметили, что так или иначе считают функцию сканирования фото необходимой для защиты детей от эксплуатации и сексуального насилия.

Новая функция, работающая в фоновом режиме на всех устройствах Apple, должна была дебютировать этой осенью вместе с выходом операционных систем iOS 15 , iPadOS 15, watchOS 8 и macOS Monterey.

О намерении Apple внедрить новый механизм по защите детей стало известно в начале августа. По информации источников, в настоящее время компания планирует проверять смартфоны только американских пользователей. Новость о появлении возможности удаленного сканирования возмутила некоторых пользователей Apple и активистов.