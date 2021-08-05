Apple проверит владельцев iPhone на фотографии жестокого обращения с детьми

Компания Apple намерена сканировать iPhone пользователей на наличие изображений жестокого обращения с детьми, передает Financial Times.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Под колпаком. Компании зарабатывают миллиарды на продаже данных пользователей. Законно ли это?

По информации источников, пока компания планирует проверять смартфоны только американских пользователей. С этой целью на всей продукции Apple для США будет установлено специальное программное обеспечение. Для выявления «опасных» изображений систему, которая получила название neuralMatch, обучат сканировать фотографии юзеров, загруженные в iCloud. Компьютер сравнит их с базой из 200 тысяч изображений жестокого обращения с несовершеннолетними, собранных правозащитниками. В случае, если снимки вызовут подозрение, их зашифруют и пометят специальными знаками. Кадры будут расшифрованы специалистами Apple, которые смогут сделать выводы о противоправности изображений. Кроме того, компания будет передавать такие фотографии правоохранительным органам.

Презентовать систему, по мнению журналистов, Apple намерена до воскресенья, 8 августа. Пока компания новинку не комментирует. Исследователи в области безопасности опасаются, что сканирование iPhone станет первым шагом к слежке за миллионами персональных устройств. По их мнению, через такие программы власти разных стран попытаются получить доступ к личным данным своих граждан. Профессор проектирования безопасности Кембриджского университета Росс Андерсон считает, что идея, выдвинутая Apple, непременно приведет к «распределенной массовой слежке» за смартфонами и ноутбуками.

Ранее Apple позволила пользователям узнавать о собираемой о них информации. Таким образом компания борется с наиболее «агрессивными» приложениями, которые крадут пользовательские данные.