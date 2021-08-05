Apple проверит владельцев iPhone на фотографии жестокого обращения с детьми

Компания Apple намерена сканировать iPhone пользователей на наличие изображений жестокого обращения с детьми, передает Financial Times.
По информации источников, пока компания планирует проверять смартфоны только американских пользователей. С этой целью на всей продукции Apple для США будет установлено специальное программное обеспечение. Для выявления «опасных» изображений систему, которая получила название neuralMatch, обучат сканировать фотографии юзеров, загруженные в iCloud. Компьютер сравнит их с базой из 200 тысяч изображений жестокого обращения с несовершеннолетними, собранных правозащитниками. В случае, если снимки вызовут подозрение, их зашифруют и пометят специальными знаками. Кадры будут расшифрованы специалистами Apple, которые смогут сделать выводы о противоправности изображений. Кроме того, компания будет передавать такие фотографии правоохранительным органам.
Презентовать систему, по мнению журналистов, Apple намерена до воскресенья, 8 августа. Пока компания новинку не комментирует. Исследователи в области безопасности опасаются, что сканирование iPhone станет первым шагом к слежке за миллионами персональных устройств. По их мнению, через такие программы власти разных стран попытаются получить доступ к личным данным своих граждан. Профессор проектирования безопасности Кембриджского университета Росс Андерсон считает, что идея, выдвинутая Apple, непременно приведет к «распределенной массовой слежке» за смартфонами и ноутбуками.
Ранее Apple позволила пользователям узнавать о собираемой о них информации. Таким образом компания борется с наиболее «агрессивными» приложениями, которые крадут пользовательские данные.