Apple остановила продажи своих самых дорогих часов

Самые дорогие смарт-часы Apple исчезли из продажи. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана (Mark Gurman).

Журналисты ссылаются на платную рассылку Гурмана Power On для Bloomberg. В ней он заметил, что в интернет-магазине Apple остановились продажи часов Apple Watch с корпусом из титана. На сайте компании указано, что данная модель девайса недоступна в настоящее время, сделать предзаказ на устройство невозможно. Часы с титановым корпусом также пропали из большинства магазинов партнеров Apple.

Материалы по теме Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей Отрицательный рост Apple начала продавать iPhone 12. Чем он может удивить и стоит ли своих денег?

Apple Watch с титановым корпусом относились к премиальной линейке. Стоимость самых доступных девайсов начиналась в США от 799 долларов, или около 60 тысяч рублей.

Гурман полагает, что запасы указанной модели закончились, однако Apple не намерена возобновлять производство часов. В корпорации полагают, что смарт-часы не будут пользоваться успехом в ближайшие месяцы, так как в сентябре планируется выпуск новой серии Apple Watch. При этом компания официально не объявляла о снятии серии с продаж.

По мнению аналитика, Apple может вообще отказаться от производства премиальной линейки своих часов. Например, ранее в интернет-магазине компании были доступны Apple Watch в корпусе из керамики и золота, однако затем они были сняты с продажи.

Прогнозируя дальнейшее поведение Apple, Марк Гурман считает, что в компании намерены снизить количество зарядных устройств с пяти до трех. В частности, топ-менеджеры американской компании рассматривают возможность отказа от разъема Lightning в iPhone и iPad в пользу более универсального USB-C. Кроме того, беспроводная зарядка MagSafe, выпущенная в 2020 году для смартфонов, в будущем может быть совместима с другими устройствами.

В конце июля Марк Гурман заявил, что в iPhone 13 появится функция постоянно включенного экрана. Она позволит выводить на дисплей справочную информацию без необходимости активации экрана или разблокировки смартфона. Выпуск новых смартфонов Apple должен состояться в сентябре.