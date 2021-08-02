Apple остановила продажи своих самых дорогих часов

Самые дорогие смарт-часы Apple исчезли из продажи. Об этом сообщает издание PhoneArena со ссылкой на инсайдера Марка Гурмана (Mark Gurman).
Журналисты ссылаются на платную рассылку Гурмана Power On для Bloomberg. В ней он заметил, что в интернет-магазине Apple остановились продажи часов Apple Watch с корпусом из титана. На сайте компании указано, что данная модель девайса недоступна в настоящее время, сделать предзаказ на устройство невозможно. Часы с титановым корпусом также пропали из большинства магазинов партнеров Apple.
Apple Watch с титановым корпусом относились к премиальной линейке. Стоимость самых доступных девайсов начиналась в США от 799 долларов, или около 60 тысяч рублей.
Гурман полагает, что запасы указанной модели закончились, однако Apple не намерена возобновлять производство часов. В корпорации полагают, что смарт-часы не будут пользоваться успехом в ближайшие месяцы, так как в сентябре планируется выпуск новой серии Apple Watch. При этом компания официально не объявляла о снятии серии с продаж.
По мнению аналитика, Apple может вообще отказаться от производства премиальной линейки своих часов. Например, ранее в интернет-магазине компании были доступны Apple Watch в корпусе из керамики и золота, однако затем они были сняты с продажи.
Прогнозируя дальнейшее поведение Apple, Марк Гурман считает, что в компании намерены снизить количество зарядных устройств с пяти до трех. В частности, топ-менеджеры американской компании рассматривают возможность отказа от разъема Lightning в iPhone и iPad в пользу более универсального USB-C. Кроме того, беспроводная зарядка MagSafe, выпущенная в 2020 году для смартфонов, в будущем может быть совместима с другими устройствами.
В конце июля Марк Гурман заявил, что в iPhone 13 появится функция постоянно включенного экрана. Она позволит выводить на дисплей справочную информацию без необходимости активации экрана или разблокировки смартфона. Выпуск новых смартфонов Apple должен состояться в сентябре.