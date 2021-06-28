Apple выпустит огромный iPad

Apple может выпустить планшет с большим экраном в недалеком будущем. Об этом сообщает Bloomberg.

В отчете для агентства журналист Марк Гурман (Mark Gurman) заявил, что в компании идет работа над iPad с огромными экранами — в диапазоне от 14 до 16 дюймов. Таким образом, Apple придерживается концепции перевести часть пользователей ноутбуков на планшеты. «Они вряд ли появятся в 2022 году и, возможно, вообще не появятся», — заметил специалист.

Гурман полагает, что в ближайшие пару лет американская компания будет продвигать iPad Pro с диагональю до 12,9 дюйма. Однако тренд на выпуск производительных планшетов, которые смогут заменить персональные компьютеры, очевиден. «Мне нравится скорость, сенсорный экран, универсальность и Magic Keyboard, но 12,9-дюймовый дисплей слишком мал для того, кто привык к 16-дюймовому MacBook Pro», — отметил журналист.

По словам специалиста, он ждет появления большего количества приложений для Mac на iPad и возможности более гибко работать с окнами, как это представлено на компьютерах Apple и ПК под управлением Windows. «Пришло время Apple сорвать пластырь и пойти ва-банк ради iPad», — подытожил Гурман.

В начале лета блогер Зак Нельсон (Zack Nelson) провел тестирование нового iPad Pro и выяснил, что инженеры Apple значительно укрепили корпус устройства. Энтузиаст заметил, что ранее планшеты производства американской корпорации ломались при сгибании.