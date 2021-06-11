Наука и техника
 
Последние новости
Кравчук ответил на предложение Суркова силой вернуть Украину
Суд США запретил прощать долги темнокожим
На полностью вакцинированном круизном лайнере произошла вспышка COVID-19
На Украине отреагировали на сообщение об убийстве пяти военных ЛНР
Собака вырвала веко девушке на процедуре по наращиванию ресниц
Аллигатор стащил труп у полицейских и помешал расследованию убийства
Отказавшийся идти к Трампу бывший вице-президент США покинул Вашингтон
Немецкие экологи встали на пути Илона Маска
Открыта взволновавшая астрономов планета-двойник Нептуна
Лера Кудрявцева назвала причину отказа от алкоголя
Новости партнеров
Прослушать новость

Apple исправила главный недостаток iPad

Перейти в «Мою Ленту»

Новый iPad Pro получил усиленную раму, защищающую его от сгибания. Об этом в своем обзоре на YouTube-канале JerryRigEverything заявил блогер Зак Нельсон (Zack Nelson).

Популярный энтузиаст, занимающийся проверкой гаджетов на прочность, испытал актуальный iPad Pro. В первую очередь Нельсон попытался поцарапать металлические рамки и заднюю панель девайса — ему удалось оставить глубокие царапины с помощью канцелярского ножа. Также блогер попробовал прожечь дисплей зажигалкой. После прожига на экране остались черные пятна, но спустя несколько минут они исчезли без следа. Зак Нельсон отметил высокое качество защитного стекла и дисплея mini-LED.

В завершение блогер традиционно попробовал руками согнуть гаджет пополам. Автору это удалось, однако, по его словам, он применил значительное усилие. После эксперимента iPad Pro потерял изначальную форму, защитное стекло от экрана частично отошло. Энтузиаст отметил, что Apple значительно улучшила прочность своих планшетов, тем самым устранив один из главных недостатков iPad.

В ноябре 2018 года Зак Нельсон тестировал iPad Pro и на видео сломал аппарат пополам. Блогер сравнил прилагаемое усилие для деформации гаджета со сгибанием листа бумаги.

Актуальный iPad Pro с матрицей Liquid Retina XDR на основе дисплея mini-LED был представлен в конце апреля. Девайс получил экран с тонкими рамками, процессор M1, поддержку 5G, до 16 гигабайт оперативной памяти и до двух терабайт встроенной памяти, двойную основную камеру с лидаром и 12-мегапиксельную широкоугольную селфи-камеру. Стоимость iPad Pro в России начинается со 107 тысяч рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Apple показала iOS 15:
Apple показал iPad с процессором от компьютера
Тим Кук предсказал дефицит техники Apple
Планшеты Apple подорожают
Блогер голыми руками согнул пополам новый iPad Pro
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0212 апреля
Первый в мире человек в космосе Юрий Гагарин

Бремя первых

60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
18:51 8 июня

Раскрыт вред от нахождения в космосе

18:06 8 июня

Смартфон Oppo взорвался в кармане пользователя

17:19 8 июня

Раскрыта тайна полярного сияния на Земле

Наука и техника00:0410 апреля

Танцор диско

Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
15:45 8 июня

В США раскрыли отношение к российскому «Панцирю-C1»

15:18 8 июня

Microsoft начала принудительно обновлять Windows

15:14 8 июня

Куратором стройки космодрома Восточный станет выпускница академии Генштаба

Наука и техника00:01 5 апреля
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года

«Обманули самым неслыханным образом»

Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
14:39 8 июня

Россия «удержит под ударом» все группировки НАТО в Европе

14:03 8 июня

Названы самые выгодные для перепродажи смартфоны

13:30 8 июня

Рогозин назвал новый способ заработать на МКС

Россия
В российской больнице к взбунтовавшимся пациентам вызвали Росгвардию
«Это была чистой воды подстава»
Бывший вице-президент России — о развале СССР, Ельцине и расстреле людей у Белого дома
В Роспотребнадзоре предложили отменить ПЦР-тесты для ряда россиян
В Дагестане силовики разгромили убежище для жертв насилия.
Искали девушку из Чечни, она пропала после задержания
Власти Москвы решили не ужесточать ограничения из-за COVID-19
Главный экспонат.
 
Путин заявил о важности сентябрьских выборов
Все материалы
Мир
Лиссабон передал Москве данные организаторов акции в поддержку Навального
Госдеп решил продемонстрировать свое несогласие с «Северным потоком-2»
Госдеп объяснил причину отъезда посла США из Москвы
«Всюду смерть, безумие и хаос»
Истории людей, переживших самую смертоносную волну COVID-19 в Индии
Байден обсудит с Меркель разногласия по «Северному потоку-2»
Африканский халифат.
Как «Исламское государство» стало франшизой и почему окончательно победить террористов не удается?
Все материалы
Бывший СССР
На Украину отказались пускать привитых вакциной «Спутник V»
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Полиция разогнала акцию против Пашиняна в центре Еревана
Латвийского депутата заподозрили в шпионаже на Россию
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Киргизия захотела укрепить военное партнерство с Турцией
Российский вектор.
Почему бывший президент Армении Роберт Кочарян остается самым популярным политиком страны?
Все материалы
Экономика
Польша допустила перенос срока избавления от российского газа
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Пивного гиганта обвинили в издевательствах над рабочими
ЦБ объяснил нежелание отказываться от доллара
Сбер к Дню России переодел в нейросети россиян в национальные костюмы
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Хоккеисты сборной России«Это фантастическое позорище»
Сборная России по хоккею проиграла канадцам и вылетела с чемпионата мира
«Он разрушил свою жизнь».
Нападающего сборной СССР называли самым хитрым хоккеистом мира. Почему он умер в нищете?
«Это будет катастрофа».
До Олимпиады в Токио осталось два месяца. Почему японцы требуют ее отмены?
Юлия Рябчинская«Чувствую, сводит ноги».
Лучшая байдарочница СССР утонула на тренировке. Почему никто не поверил в несчастный случай?
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Чистая психология.
Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Магистр «Что? Где? Когда?» назвал себя подонком
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Блогера Хованского арестовали на два месяца
Ирина Мягкова«Мы, женщины, друг друга не любим»
Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
Украинский ведущий Гордон решил выпускать шоколадные яйца с долларами внутри
Главред «Медузы» опроверг закрытие проекта
«Я вас уничтожу»
 
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина три недели ходил с миллионом долларов в кошельке и не знал об этом
Две собаки провалились в гигантскую воронку в земле и оказались в ловушке
Модель OnlyFans пожаловалась на разбегающихся от ее интеллекта мужчин
«Тут каждый русский сам за себя»
История российской пары, переехавшей в Испанию и увидевшей ее темную сторону
Врач развеяла мифы о нормальной температуре тела
Русские за границей
Россияне рассказывают, каково это — жить вдали от родины
Все материалы
УАЗ представил спецверсию «Патриота» для любителей отдыха на природе
Opel Crossland: (не)бюджетный кроссовер, с которым немцы возвращаются в Россию
Каков Opel на наших дорогах?
В Норвегии могут ввести налог для владельцев дорогих электромобилей
Всё о новом Toyota Land Cruiser 300
Алюминий, сканер отпечатков и турбомоторы: все подробности о новом внедорожнике
Volkswagen представил Multivan T7
Unlim 500+: гонки суперкаров в Подмосковье
Что получится, если объединить дорогие автомобили, дождь и дрэг-стрип
В России начались продажи премиального пикапа Great Wall Poer
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы