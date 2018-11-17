Блогер голыми руками согнул пополам новый iPad Pro

Автор канала JerryRigEverything поиздевался над новинкой от Apple — планшетом iPad Pro. Видео с краш-тестом гаджета от разместил на своем YouTube-канале.
В ходе экспериментов он царапал поверхности планшета материалами различной твердости, начертил на задней крышке Спайдермена канцелярским ножом, а также поджег экран зажигалкой. В конце он пальцами согнул гаджет пополам, сравнив прилагаемое усилие со сгибанием листа бумаги.
Apple представила iPad Pro с «безрамочным» экраном 30 октября. Планшет лишился кнопки Home и для разблокировки используется система распознавания лиц Face ID. Цена на самую дешевую, 11-дюймовую версию гаджета в России начинается от от 66 тысяч рублей.
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