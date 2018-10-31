Apple внезапно подняла цены в России

Корпорация Apple подняла цены на компьютеры и планшеты в России после презентации во вторник, 30 октября. На это обратил внимание портал iPhones.ru

До презентации новых устройств старый MacBook с 12-дюймовым экраном стоил 95 и 117 тысяч рублей за версии с процессорами Intel Core i3 и i5 и накопителем на 256 и 512 гигабайт соответственно. После презентации цены выросли на 15 и 17 тысяч и составляют 110 и 134 тысячи рублей за те же конфигурации. В случае с MacBook Pro цена не изменилась лишь на 13-дюймовую модель с двухъядерным процесором и 256 гигабайтами и равняется 126 тысячам рублей. Остальные модели подорожали на 8-15 тысяч рублей, в том числе и 15-дюймовые версии, которые теперь в самой дешевой комплектации стоят 205 тысяч рублей.

Вместе с этим компания подняла цены и на iPad Pro с экраном 10,5 дюйма, который также не обновляли: до презентации новых безрамочных iPad он стоил от 47 тысяч рублей, после — от 54 тысяч. Аналогичная ситуация и с iMac, которые в зависимости от комплектации теперь стоят на 10-20 тысяч дороже. Старый MacBook Air без Retina-дисплея после анонса новой модели подорожал на 4 тысячи рублей и стоит 77 тысяч.

На презентации 30 октября Apple представила новый MacBook Air, дизайн которого не обновляли с 2012 года. Он получил Retina-экран и значительно уменьшился в размерах. Продажи ноутбука начнутся 7 ноября по цене от 105 тысяч рублей. При этом в США он стоит 1200 долларов (около 79 тысяч рублей).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!