Названы поддерживающие iOS 15 iPhone

Выпущенные в 2015 году iPhone 6s и 6s Plus получат поддержку iOS 15. Об этом было объявлено в ходе презентации 7 июня, запись которой доступна на сайте Apple.

Новая операционная система для смартфонов будет доступна на всех iPhone, начиная с выпущенных в 2015 году iPhone 6s и 6s Plus. Также ОС можно будет установить на оригинальный iPhone SE, представленный весной 2016 года. Получается, что анонсированное ПО для смартфонов появится на всех устройствах, работающих на iOS 14 и даже iOS 13. Кроме того, поддержку iOS 15 получит плеер iPod touch седьмого поколения.

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Актуальная ОС для планшетов выйдет для всех устройств компании, начиная с iPad пятого поколения, iPad Air 2, 11-дюймового и 12,9-дюймового iPad Pro первого поколения. В качестве поддерживаемого новую операционную систему девайса также был назван iPad mini 4.

ОС для умных часов watchOS 8 будет доступна на всех гаджетах, начиная с Apple Watch Series 3.Новая операционная система для компьютеров, получившая название macOS Monterey, выйдет на iMac 2015 года выпуска, iMac Pro 2017 года, Mac Pro 2013 года, Mac mini 2014 года, MacBook Pro 2015 года, MacBook Air 2015 года, MacBook 2016 года и более новых устройствах. Релиз публичных версий iOS 15 и прочих операционных систем состоится осенью.

Обычно Apple предлагала пользователям своих iPhone пятилетнюю поддержку обновлениями системы. Специалисты ошибочно полагали, что iPhone SE, 6s и 6s Plus окажутся смартфонами, обновление которых закончится в 2020 году.

Анонс iOS 15 и прочих продуктов компании состоялся в ходе первого дня WWDC–2021. Представители Apple показали новое приложение FaceTime, функцию «Фокус» для концентрации, переработанные уведомления, новые настройки конфиденциальности.