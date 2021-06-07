Компания Apple представила iOS 15 на WWDC-2021. Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна на сайте компании.

Компания переработала приложение для видеозвонков FaceTime, добавив функцию пространственного звучания. В программе появилась встроенная система шумоподавления, приглушающая внешние шумы, а также поддержка SharePlay для совместного просмотра фильмов или прослушивания музыки. В приложении Messages появится возможность отправлять несколько снимков в виде альбома и интеграция с другими приложениями iOS, вроде Apple Music и Apple News.

Новая операционная система для смартфонов Apple получила заметный редизайн. В iOS добавили обновленный экран блокировки и переделали уведомления — пользователи смогут получать сообщения из приложений в зависимости от их статуса. Новая функция «Фокус» дает возможность настраивать тип уведомлений, которые будут приходить пользователю: например, на работе будут приходить лишь уведомления из рабочих приложений. Пользователь может вручную выбирать, при каком сценарии какие уведомления должны быть заглушены, но система сама может менять режим «Фокус» в зависимости от действий пользователя и времени дня.

На прошлогодней WWDC, которая состоялась 22 июня и впервые в истории прошла в онлайн-формате, Apple анонсировала iOS 14. ОС получила виджеты, поддержку режима «картинка в картинке», встроенный переводчик с поддержкой голосового ввода, переработанную анимацию вызовов.