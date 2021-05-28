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В iPhone появится функция контроля еды

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Фото: Unsplash

Пользователи iOS 15 смогут вести дневник потребления пищи с помощью iPhone. Об этом в своем Twitter сообщил известный инсайдер Коннор Джуисс (Connor Jewiss).

Джуисс полагает, что в новой операционной системе для смартфонов Apple ожидается обновление встроенного сервиса «Здоровье» (Health). В частности, в приложении появится дневник потребления калорий. Пользователи смогут следить за своим питанием, внося в специальный журнал информацию об употребленных в пищу продуктов. Вероятнее всего, на основе физических данных и сведений об активности система будет автоматически высчитывать суточную норму для каждого пользователя.

Приложения с функцией контроля еды существуют на рынке и в магазине App Store. В iPhone сторонние программы можно связать с сервисом «Здоровье» и следить за общей активностью и потребленными калориями в одном приложении. Как правило, данные о пище вводятся с помощью сканирования штрихкода продукта или вручную.

Также в iOS 15 ожидается обновленный ночной режим, улучшения в приложении iMessage, переработанные уведомления и значительные изменения пользовательского интерфейса.

Ранее стало известно, что в новой операционной системе для iPhone появятся интерактивные виджеты и настройки постоянно включенного экрана. Также в ОС можно будет заменить нативное приложение для прослушивания музыки на любую стороннюю программу. Анонс iOS 15 состоится на июньской конференции WWDC, релиз — осенью.

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