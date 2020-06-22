Apple представила iOS 14

Компания Apple анонсировала на WWDC 2020 выход очередной версии операционной системы для iPhone. Запись онлайн-трансляции мероприятия доступна на YouTube-канале компании.

Продемонстрированная iOS 14 получила обновленные виджеты, которые теперь можно разместить прямо на одном из рабочих столов iPhone. Виджеты можно настроить и выбрать конкретное место их расположения. Кроме того, компания анонсировала функцию App Library, в рамках которой приложения автоматически организуются в соответствие с разделами.

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В iOS 14 также появится поддержка режима «картинка в картинке», в котором пользователь сможет просматривать видео и параллельно пользоваться другими приложениями. Apple анонсировала встроенный переводчик с поддержкой голосового перевода, среди поддерживаемых языков будет и русский.

На прошлогодней WWDC Apple представила iOS 13 с темной темой оформления, а также выделила отдельную ОС для планшетов в iPadOS. Кроме того, компания показала обновленный Mac Pro, несколько новых функций для Apple Watch и «похоронила» iTunes для компьютеров Mac.

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