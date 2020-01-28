Microsoft поддержала «умершую» Windows 7

Microsoft выпустила обновление для Windows 7. Операционная система получила техническую поддержку, хотя в середине января была признана устаревшей, передает The Verge.

Производитель ПО был вынужден выпустить патч для операционной системы, тем самым Microsoft поддержала «умершую» ОС. Патч исправлял проблему с пропажей оформления рабочего стола, на которую жаловались пользователи системы. The Verge подчеркнула, что компании пришлось нарушить собственное обещание не обновлять Windows 7 после 14 января.

По информации издания, изначально Microsoft планировала выпустить патч только для корпоративных клиентов, однако «буквально за ночь» компания передумала и выпустила обновление для всех обладателей копий Windows 7.

23 января СМИ обратили внимание на публикации пользователей операционной системы в соцсетях и форумах. В них владельцы копий ОС жаловались, что после финального обновления KB4534310 с рабочих столов их компьютеров исчезло оформление. Подобная проблема обычно возникает, когда пользователь устанавливает пиратскую версию системы, и ОС не может подтвердить факт легальной загрузки.

Позже сторонники бесплатного ПО потребовали от Microsoft не закрывать Windows 7, а переделать ее в систему с открытым кодом. Активисты отметили, что от этого шага выиграют и пользователи, и производитель ОС. Официальная техническая поддержка Windows 7 была прекращена 14 января. Релиз популярной системы состоялся в июле 2009 года.

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