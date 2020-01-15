Смерть Windows 7 оказалась выгодной для Apple

Десятки миллионов пользователей Windows 7, перейдут на операционную систему macOS. Об этом говорится в исследовании агентства IDC, на которое ссылается издание 9to5mac.

Согласно отчету IDC, после смерти Windows 7 и прекращения ее поддержки ожидается отток пользователей в сторону операционной системы Apple. По оценке аналитиков, около 13 процентов владельцев корпоративных лицензий Windows 7 в США намерены выбрать компьютеры Mac с системой macOS. В натуральном выражении количество ушедших с ОС Microsoft пользователей будет исчисляться десятками миллионов, считают эксперты.

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Главной причиной миграции называют прекращение поддержки привычной для бизнес-сегмента Windows 7. IDC подчеркивает, что с учетом веб-приложений современного ПО, которое можно запускать на любых платформах, и наличия альтернативных решений, оставаться на Windows нет необходимости, и это окажется выгодным для Apple. В 2016 году стало известно, что один из бизнес-гигантов IT-рынка, компания IBM, закупила 100 тысяч компьютеров Mac для своих сотрудников.

В качестве примера аналитики приводят популярный пакет Office, который представлен в магазине App Store для компьютеров Mac. Также эксперты отмечают, что у Word, Excel и других офисных программ есть веб-версии.

14 января закончилась поддержка Windows 7. С этого дня прекращается обновление системы и техническая поддержка по любым вопросам. Microsoft заранее порекомендовала пользователям устаревшей системы приобрести новый компьютер линейки Surface и обновиться до Windows 10.

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