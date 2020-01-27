Устаревшую Windows 7 потребовали сделать бесплатной

Активисты Фонда свободного программного обеспечения (FSF) потребовали от Microsoft выпустить бесплатную версию Windows 7. Соответствующие заявление и петиция появились на сайте организации.

Потребители свободного ПО предложили сделать бесплатной устаревшую Windows, отметив, что от этого выиграет как Microsoft, так и пользователи. Активисты предложили переформатировать популярную коммерческую ОС в систему с открытым кодом, которая будет свободно распространяться и станет открытой для модификаций. В заявлении говорится, что лучше не убивать операционную систему, а отправить ее «на переработку».

В документе активисты поделились опасениями о том, что Microsoft может пренебречь свободами пользователей Windows 7. Также отмечается, что компания должна уважать привычки своих клиентов, а не просто перегонять их на новую версию Windows. Фонд надеется собрать под петицией не менее 7777 подписей.

Получившие финальное обновление пользователи Windows 7 пожаловались на исчезновение оформления рабочего стола. Подобная ошибка обычно возникает при использовании пиратских версий ОС. Официальная поддержка Windows 7 завершилась 14 января. С этого дня Microsoft прекратила поддерживать пользователей по любым вопросам и поставлять актуальные обновления.

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