Новые iPhone признали устаревшими

Компания Apple сертифицировала будущие iPhone и признала актуальные модели устаревшими. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ссылаются на документацию, опубликованную на сайте Федеральной комиссии по связи (FCC). В списке упомянуты четыре неизвестные модели смартфонов, которыми, вероятнее всего, являются устройства серии iPhone 13. Вместе с этим девайсы с номерами A2176, A2172, A2341 и A2342, которые соответствуют iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, официально описаны как «устаревшие» гаджеты.

Таким образом, Apple уже признала аппараты линейки iPhone 12 устаревшими, хотя девайсы фактически являются новыми и актуальными. Опубликованный FCC документ можно считать подтверждением того, что осенью американская компания снимет с производства и продажи смартфоны iPhone 12. Ранее Apple зарегистрировала новые модели флагманов в базе Европейского экономического сообщества.

Американский производитель техники не в первый раз снимает смартфоны с продажи спустя год после их дебюта. В октябре 2020 года Apple представила смартфоны серии iPhone 12 и убрала аппараты iPhone 11 из своего интернет-магазина.

Анонс смартфонов и прочей техники Apple ожидается в середине сентября. Ранее китайские источники сообщили, что ежегодная презентация американского IT-гиганта состоится 14 сентября, в продажу смартфоны поступят 17 сентября.